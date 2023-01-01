Описание

Aputure MC 4-Light Travel Ki – комплект из 4 компактных RGBWW светодиодных панелей Aputure MC. Комплект также включает зарядный кейс, 2 силиконовых рассеивателя, 2 шаровые головки с адаптером для установки в башмак, сетевой адаптер для зарядки кейса и резьбовой адаптер 1/4", USB кабель и 4 крепления-липучки (велкро) на основе 3М скотча. Кейс может одновременно заряжать всех 4 осветителя: используется беспроводная зарядка, от 0 до 100% за 3.5 часа. Если вам нужно быстрее, есть 2 USB порта 5В 2А, которые зарядят Aputure MC до 100% за 2 часа. USB порты также можно использовать для зарядки другого оборудования (например, вашего телефона).

Обратите внимание, что внутри кейса нет аккумулятора, он заряжает только тогда, когда сам подключен к сети, но если вам нужно заряжаться в дороге или на локации под открытым небом, то вы можете дополнительно приобрести кабель со штекером D-Tap, тогда можно будет заряжаться от аккумулятора типа V-Mount или Gold Mount, которые обычно имеются на съемочной площадке. Наконец, вы можете заряжать Aputure MC и поштучно, от обычного универсального USB аккумулятора.

Aputure MC – карманный светодиодный осветитель со встроенным литий-ионным аккумулятором, RGB светодиодами и изменяемой температурой белого: 3200-6500К. От множества подобных световых панелей MC отличают 2 вещи: 1) высокая точность цветопередачи и 2) невероятно широкие возможности беспроводного управления через приложение Sidus Link, включая создание собственных спецэффектов и сценариев для синхронной работы нескольких (вплоть до 100) приборов. Aputure MC может работать вместе с большими осветителями серий Amaran, Light Storm, Nova.

Выберите свой цвет. HSI режим позволяет вам выбрать один из 360 оттенков, а затем настроить насыщенность (1-100) и яркость (1-100) этого цвета. Сделать это можно с помощью диска на корпусе прибора или через приложение для мобильных устройств Sidus Link (iOS, Android), в котором сделать это будет гораздо быстрее, нагляднее и проще. Вы даже можете просто навести камеру телефона или планшета на образец цвета, который вам нужен, чтобы копировать этот цвет на панель прибора. Точно так же это работает и с настройкой температуры белого: достаточно навести камеру на включенную лампу. Впрочем, в режиме белого света (CCT) настроить температуру и так несложно: просто вращайте диск, шаг изменения 100 К

Высокая точность цветопередачи. Индекс CRI составляют 96+, TLCI – 97+, а по более требовательному индексу SSI (введен американской киноакадемией) здесь получается 84 в режиме ламп накаливания (Tungsten) и 74 в режиме дневного света (5600К). Это очень высокие показатели для светодиодных источников света.

Режим спецэффектов. В память осветителя предаврительно установлены 9 спецэффектов, такие как «молния», «огонь», «полицейская машина» и так далее. В каждом из них можно отрегулировать интенсивность (яркость): от 1 до 100%. Вы также можете создать свои спецэффекты через мобильное приложение Sidus Link. Наиболее интересным являются даже не спецэффекты, а программируемые сценарии работы Magic Program: например, вы можете запрограммировать несколько Aputure MC, чтобы они включались один за другим, с определенным светом, или чтобы одни включались, другие выключались и так далее. Это предоставляет широкие возможности для творческого, профессионального управления светом.

Aputure MC выполнен в компактном корпусе (93 х 61 х 17 мм) со встроенным литиевым аккумулятором, который обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью. Яркость не очень большая: 5 Вт, на расстоянии 1 м это дает всего 100 люкс освещенности, поэтому панель лучше поднести поближе: на расстоянии 0.5 м получится уже 400 лк, на расстоянии 0.3 м - 1100 лк. Нужно отметить, что в цветном режиме работы яркость не проседает, как у некоторых менее качественных альтернатив. Прибор заряжается по USB, зарядного устройства в комплекте нет – можете использовать зарядное от вашего телефона или другой электроники. С зарядкой на 18 Вт и выше он заряжается до 100% за 1.5 часа, с зарядкой 10 Вт – за 2 часа, можно использовать осветитель с постоянным питанием по USB.

Закрепить панель можно либо на любое крепление со штативным винтом 1/4", либо на пару липучек (идут в комплекте), либо на любую стальную поверхность: на задней панели расположены два сильных магнита. Все управление осуществляется с помощью одного диска, который также работает как кнопка: короткое нажатие работает как подтверждение, длинное нажатие – выход в меню. Вся необходимая информация при этом выводится на небольшой дисплей – здесь все достаточно стандартно. В комплекте идет плотный силиконовый рассеиватель, который отлично выполняет свою работу: с ним становятся не видны отдельные светодиоды, вся панель светится как единое целое.

Aputure MC хорошо подходит для предметной съемки, для освещения фона, для создания небольших световых акцентов, а также для творческого освещения как при фото-, так и при видеосъемке. 2 или 4 прибора, объединенные в одну группу, уже обладают достаточной мощностью для работы в качестве основного, моделирующего света. Наибольшие возможности Aputure MC предоставляет при использовании нескольких приборов одновременно, поэтому помимо одиночной версии он также выпускается в комплектах по 4 или 12 штук.