Софтбокс Aputure Light Box, 45х45 см, с сотами
Код товара : УТ-00070323
Артикул : Lightbox 4545
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Гарантия 1 год
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Описание
Софтбокс квадратной формы для работы с моноблоками имеющими байонет Bowens. Сделает световой поток более мягким и ровным за счёт увеличение площади. Луч можно настроить под определенную сцену благодаря наличию в комплекте двух рассеивателей разной плотности, а также сот сужающих угол луча до 45°, отлично подходит к светильникам Aputure 60, 100 и 200, его можно использовать и с более мощными лампами LS 300d Mark II и LS 300x, а также с приборами других производителей, которые имеют такой же байонет.
Комплектация:
- софтбокс
- рассеиватель 1.5 stop
- рассеиватель 2.5 stop
- соты 45°
- чехол