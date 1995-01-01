Софтбокс квадратной формы для работы с моноблоками имеющими байонет Bowens. Сделает световой поток более мягким и ровным за счёт увеличение площади. Луч можно настроить под определенную сцену благодаря наличию в комплекте двух рассеивателей разной плотности, а также сот сужающих угол луча до 45°, отлично подходит к светильникам Aputure 60, 100 и 200, его можно использовать и с более мощными лампами LS 300d Mark II и LS 300x, а также с приборами других производителей, которые имеют такой же байонет.

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