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Софтбокс Aputure Light Box, 45х45 см, с сотами

  • Light Box, 45х45 см, с сотами
  • Light Box, 45х45 см, с сотами
  • Light Box, 45х45 см, с сотами
  • Light Box, 45х45 см, с сотами
  • Light Box, 45х45 см, с сотами
  • Light Box, 45х45 см, с сотами
  • Light Box, 45х45 см, с сотами
Код товара:УТ-00070323
Артикул:Lightbox 4545

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Софтбокс квадратной формы для работы с моноблоками имеющими байонет Bowens. Сделает световой поток более мягким и ровным за счёт увеличение площади. Луч можно настроить под определенную сцену благодаря наличию в комплекте двух рассеивателей разной плотности, а также сот сужающих угол луча до 45°, отлично подходит к светильникам Aputure 60, 100 и 200, его можно использовать и с более мощными лампами LS 300d Mark II и LS 300x, а также с приборами других производителей, которые имеют такой же байонет.

Комплектация:

  • софтбокс
  • рассеиватель 1.5 stop
  • рассеиватель 2.5 stop
  • соты 45°
  • чехол