amaran Ace 25x – это недорогой, компактный и мощный светодиодный осветитель с настраиваемой температурой белого света, встроенным аккумулятором и поддержкой дистанционного управления через мобильное приложение. Это простой и удобный прибор, который можно использовать как в домашней студии, так и для съемки на ходу.

Лучшая яркость в классе

В стандартном режиме максимальная мощность осветителя составляет 25 Вт, и ее можно дополнительно увеличить до 32 Вт, переключившись в режим Boost. Причем прибор может работать в усиленном режиме неограниченно долго, просто у вас быстрее сядет встроенный аккумулятор, а вентилятор охлаждения будет шуметь немного сильнее. Также предусмотрен полностью бесшумный режим, в котором Ace 25x будет работать с ограниченной мощностью (6.5 Вт).

Быстрая зарядка и питание по USB

Ace 25x поддерживает быструю зарядку: за 40 минут до 90%, а также может работать с постоянным питанием от USB PD-совместимого сетевого адаптера или универсального аккумулятора (пауэрбанка). Если ваш телефон сел, вы даже можете использовать сам осветитель как пауэрбанк – просто подключите его по USB кабелю.

Новое крепление Ace Lock

Прибор оснащен быстросъемным креплением Ace Lock – просто поставьте его на прилагаемый наклонный кронштейн, сверху вниз до щелчка. Чтобы снять осветитель, нажмите на синюю кнопку на кронштейне – вот так все просто. Кронштейн устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров на вашей камере, его также можно поставить на штативный винт 1/4" – можно использовать со штативами, селфи-палками, студийными стойками и так далее. На верхней панели имеется штативное гнездо 1/4", позволяющее закрепить осветитель без кронштейна. Кроме того, на задней панели расположены мощные магниты, так что вы сможете с легкостью установить Ace 25x на любые стальные или чугунные объекты.

Управление через мобильное приложение

Приложение amaran App позволит вам отрегулировать яркость, цветовую температуру и другие параметры освещения, не вставая с места. Максимальная дальность действия составляет 80 м (без помех). Осветитель также совместим с приложением Sidus Link от Aputure, которое дает возможность создавать продвинутые схемы освещения со множеством групп приборов. А если вам нужно настроить прибор вручную, этому помогут цветной ЖК-экран и диск управления с центральной кнопкой.

Память настроек

Вы можете сохранить в память наиболее часто используемые настройки, чтобы вернуться к ним двойным нажатием на кнопку, расположенную на боковой панели.

Магнитное крепление для аксессуаров

Если вам нужно сделать свет более рассеянным или, наоборот, более направленным, вам поможет купольный рассеиватель (Dome Diffuser), входящий в стандартную комплектацию, и соты Ace 30° Light Control Grid, входящие в комплектацию Kit. Обе насадки устанавливаются на переднюю панель с помощью магнитов – быстро и просто.

Режимы спецэффектов

В памяти прибора сохранено 9 режимов спецэффектов: фейерверк, молнии, фотовспышки, пульсирующий свет, мерцание телеэкрана и так далее.

Высокая точность цветопередачи

Точность освещение amaran Ace 25x по индексам CRI и TLCI составляет 95, а по более новым SSI (лампы накаливания) – 83, и SSI (дневной свет) – 73. Это означает, что в любом режиме, будь то теплый или холодный свет, цвета объектов будут передаваться насыщенно и естественно.

Ace 25c и Ace 25x

amaran параллельно выпускает 2 похожих осветителя: Ace 25c и Ace 25x. Все отличие заключается в том, что Ace 25c может работать в цветном RGB режиме и обладает более широким диапазоном настройки цветовой температуры, зато Ace 25x существенно дешевле (и чуть ярче).

Бренд amaran

Бренд amaran отделился от материнской компании Aputure в 2024 году, теперь это 2 независимые структуры, каждая с собственным руководством.

Характеристики