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Кабель Apple USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)

  • USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)
  • USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)
  • USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)
  • USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)
  • USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)
  • USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)
  • USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)
Код товара:УТ-00078986
Артикул:APL-MD819FEA

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный кабель Apple MD819FE/A для зарядки и синхронизации данных. Подходит для всех устройств Apple с разъемом Lightning. Оплетка выполнена из ПВХ, длина кабеля 2 м. Скорость передачи данных соответствует стандарту USB 2.0 (480Мбит/с).