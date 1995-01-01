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Кабель Apple USB-A / Lightning, 2 м (MD819FE/A)

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Код товара: УТ-00078986 Артикул: APL-MD819FEA Код товара: УТ-00078986 Артикул: APL-MD819FEA Разъем кабеля Lightning, USB тип А Сертификация MFi Да Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля Lightning, USB тип А Сертификация MFi Да Описание Оригинальный кабель Apple MD819FE/A для зарядки и синхронизации данных. Подходит для всех устройств Apple с разъемом Lightning. Оплетка выполнена из ПВХ, длина кабеля 2 м. Скорость передачи данных соответствует стандарту USB 2.0 (480Мбит/с). Видео Наш обзор

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