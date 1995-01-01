Оригинальный адаптер питания Apple 20 Вт USB-C с европейской вилкой позволяет быстро и эффективно заряжать устройства дома, в офисе или в дороге. Подключите его к iPhone 8 или более поздней модели для быстрой зарядки — он обеспечит до 50% заряда примерно за 35 минут. Или подключите его к iPad Pro или iPad Air для оптимальной производительности зарядки. Вы также можете использовать его с iPhone 8 или более поздними моделями, чтобы воспользоваться преимуществами быстрой зарядки.