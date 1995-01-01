C помощью этого кабеля вы сможете подключить iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к устройствам с разъёмом USB‑C или Thunderbolt 3 (USB‑C) — например, к iPad для зарядки или к Mac для зарядки и синхронизации.

Кроме того, этот кабель можно использовать для зарядки устройств iOS с помощью адаптера питания Apple USB‑C мощностью 18 Вт, 20 Вт, 29 Вт, 30 Вт, 61 Вт, 87 Вт или 96 Вт, а также для быстрой подзарядки некоторых моделей iPhone и iPad.