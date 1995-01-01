Кабель Apple USB-C до Lightning, 2 м, белый (MW2R3ZM/A)
Товар не найден
Характеристики
Описание
Оригинальный кабель Apple. Подключите ваше устройство с разъемом Lightning к устройству с поддержкой USB-C или Thunderbolt 3 (USB-C) для синхронизации и зарядки, или к вашему iPad с поддержкой USB-C для зарядки. Вы также можете использовать этот кабель с адаптерами питания Apple USB-C мощностью 18 Вт, 20 Вт, 29 Вт, 30 Вт, 61 Вт, 87 Вт или 96 Вт для зарядки вашего устройства iOS и даже воспользоваться функцией быстрой зарядки на некоторых моделях iPhone и iPad.
Длина кабеля 2 м.
Совместимые модели:
iPhone
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone SE (3rd generation)
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone SE (2nd generation)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE (1st generation)
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPad
iPad Pro 13-inch (M5)
iPad Pro 13-inch (M4)
iPad Pro 12.9-inch (6th generation)
iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
iPad Pro 12.9-inch (4th generation)
iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
iPad Pro 11-inch (M5)
iPad Pro 11-inch (M4)
iPad Pro 11-inch (4th generation)
iPad Pro 11-inch (3rd generation)
iPad Pro 11-inch (2nd generation)
iPad Pro 11-inch (1st generation)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Pro 9.7-inch
iPad Air 13-inch (M4)
iPad Air 11-inch (M4)
iPad Air 13-inch (M3)
iPad Air 11-inch (M3)
iPad Air 13-inch (M2)
iPad Air 11-inch (M2)
iPad Air (5th generation)
iPad Air (4th generation)
iPad Air (3rd generation)
iPad Air 2
iPad Air (1st generation)
iPad (A16)
iPad (10th generation)
iPad (9th generation)
iPad (8th generation)
iPad (7th generation)
iPad (6th generation)
iPad (5th generation)
iPad mini (A17 Pro)
iPad mini (6th generation)
iPad mini (5th generation)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini (1st generation)
Mac
MacBook Neo
MacBook Air (13-inch, M5)
MacBook Air (15-inch, M5)
MacBook Air (13‑inch, M4)
MacBook Air (15‑inch, M4)
MacBook Air (13-inch, M3)
MacBook Air (15-inch, M3)
MacBook Air (15-inch, M2)
MacBook Air (13-inch, M2)
MacBook Air (M1)
MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020)
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2019)
MacBook Pro (14-inch, M5 Pro or M5 Max)
MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max)
MacBook Pro (14-inch, M5)
MacBook Pro (14‑inch, 2024)
MacBook Pro (16‑inch, 2024)
MacBook Pro (14‑inch, 2023)
MacBook Pro (16‑inch, 2023)
MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022)
MacBook Pro (14‑inch, 2021)
MacBook Pro (16-inch, 2021)
MacBook Pro (16-inch, 2019)
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)
MacBook Pro (13-inch, 2020)
iMac (24‑inch, M4, 2024)
iMac (24-inch, M3, 2023)
iMac (24-inch, M1, 2021)
iMac (Retina 4K, 21.5‑inch, 2019)
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020)
iMac Pro (2017)
Mac Studio (2025)
Mac Studio (2023)
Mac Studio (2022)
Mac mini (2024)
Mac mini (2023)
Mac mini (M1, 2020)
Mac mini (2018)
Mac Pro (2023)
Mac Pro (2019)
iPod
iPod touch (7th generation)
iPod touch (6th generation)
iPod touch (5th generation)
iPod nano (7th generation)
AirPods
AirPods Pro 2 with MagSafe Charging Case (Lightning)
AirPods Pro (1st generation) with MagSafe Lightning Charging Case
AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case
AirPods (3rd generation) with Lightning Charging Case
AirPods with Wireless Charging Case (2nd generation)
AirPods (2nd generation)
AirPods Max (Lightning Connector)
AirPods (1st generation)
Display
Studio Display (2026)
Studio Display XDR