Этот зарядный кабель длиной 1 м с двумя разъёмами USB‑C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB‑C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB‑C зарядный кабель USB‑C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB‑C продаются отдельно.

Apple рекомендует использовать следующие сочетания:

iPad Pro 11 дюймов (1‑го или 2‑го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го, 4‑го или 5‑го поколения), iPad Air (4‑го поколения) либо iPad mini (6‑го поколения) и адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт

Для MacBook рекомендуется использовать 2-метровую версию кабеля (MLL82).