Кабель Apple USB-C, 1 м, белый (MUF72)
Код товара : УТ-00055154
Артикул : MUF72ZM/A
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Этот зарядный кабель длиной 1 м с двумя разъёмами USB‑C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB‑C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB‑C зарядный кабель USB‑C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB‑C продаются отдельно.
Apple рекомендует использовать следующие сочетания:
- iPad Pro 11 дюймов (1‑го или 2‑го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го, 4‑го или 5‑го поколения), iPad Air (4‑го поколения) либо iPad mini (6‑го поколения) и адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт
Для MacBook рекомендуется использовать 2-метровую версию кабеля (MLL82).