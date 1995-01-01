Кабель Apple Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291) (уцененный)
Код товара:УТ-00061398
Артикул:ME291ZM/A (у)
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляLightning, USB тип А
Сертификация MFiДа
Вес (брутто), кг0.080
Описание
Оригинальный кабель Apple Lightning – USB 2.0 для зарядки мобильных устройств Apple и синхронизации данных с компьютером. Силиконовая оплетка, длина 0.5 м. Сертификация Apple позволяет использовать кабель с новейшими версиями iOS без каких-либо проблем.
Совместимость:
Модели iPhone
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
Модели iPad
- iPad Pro 12,9 дюйма (2‑го поколения)
- iPad Pro 12,9 дюйма (1‑го поколения)
- iPad Pro 10,5 дюйма
- iPad Pro 9,7 дюйма
- iPad (6‑го поколения)
- iPad (5‑го поколения)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPad Air 2
- iPad Air
Модели iPod
- iPod touch 6-го поколения
- iPod touch 5-го поколения
- iPod nano 7-го поколения