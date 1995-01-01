Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Apple Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291) (уцененный)

  • Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291)
  • Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291)
  • Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291)
  • Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291)
  • Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291)
  • Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291)
  • Lightning - USB 2.0, 0.5 м (ME291)
Код товара:УТ-00061398
Артикул:ME291ZM/A (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный кабель Apple Lightning – USB 2.0 для зарядки мобильных устройств Apple и синхронизации данных с компьютером. Силиконовая оплетка, длина 0.5 м. Сертификация Apple позволяет использовать кабель с новейшими версиями iOS без каких-либо проблем.

Совместимость:

Модели iPhone

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • iPhone 5


Модели iPad

  • iPad Pro 12,9 дюйма (2‑го поколения)
  • iPad Pro 12,9 дюйма (1‑го поколения)
  • iPad Pro 10,5 дюйма
  • iPad Pro 9,7 дюйма
  • iPad (6‑го поколения)
  • iPad (5‑го поколения)
  • iPad mini 4
  • iPad mini 3
  • iPad mini 2
  • iPad mini
  • iPad Air 2
  • iPad Air


Модели iPod

  • iPod touch 6-го поколения
  • iPod touch 5-го поколения
  • iPod nano 7-го поколения