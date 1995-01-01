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Наушники Apple EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)

  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
  • EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
Код товара:УТ-00095052
Артикул:MYQY3ZM/A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом USB-C оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.

Особенности

  • Разработаны Apple
  • Глубокий и насыщенный звук в нижних частотах
  • Надёжная защита от пота и воды
  • Управление воспроизведением музыки и видео
  • Возможность принимать и завершать звонки

Системные требования
Наушники поддерживают все устройства Apple с разъёмом USB-С, в том числе:

  • Mac на базе macOS Monterey 12.6 и выше
  • iPad на базе iPadOS 16.4 и выше
  • iPhone на базе iOS 17 и выше