Наушники Apple EarPods USB-C (MYQY3ZM/A)
Код товара:УТ-00095052
Артикул:MYQY3ZM/A
Товар не найден
Характеристики
ПодключениеПроводное
Описание
В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом USB-C оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.
Особенности
- Разработаны Apple
- Глубокий и насыщенный звук в нижних частотах
- Надёжная защита от пота и воды
- Управление воспроизведением музыки и видео
- Возможность принимать и завершать звонки
Системные требования
Наушники поддерживают все устройства Apple с разъёмом USB-С, в том числе:
- Mac на базе macOS Monterey 12.6 и выше
- iPad на базе iPadOS 16.4 и выше
- iPhone на базе iOS 17 и выше