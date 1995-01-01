Описание

В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция новых наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом Lightning оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.

Особенности

Разработаны Apple

Более глубокий и насыщенный звук в нижних частотах

Более надёжная защита от пота и воды

Управление воспроизведением музыки и видео

Системные требования

Поддерживают все устройства с разъёмом Lightning и iOS 10 или новее, в том числе iPod touch, iPad и iPhone.