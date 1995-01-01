Оригинальные проводные наушники Apple EarPods с коннектором Lightning В отличие от традиционных круглых наушников-вкладышей, дизайн EarPods определяется геометрией уха. Это делает их более удобными для большего числа людей, чем любые другие наушники-вкладыши. Динамики внутри EarPods спроектированы таким образом, чтобы максимально увеличить выходной уровень звука, что означает высокое качество звучания. EarPods (с коннектором Lightning) также включают встроенный пульт дистанционного управления, который позволяет регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео, а также отвечать на звонки или завершать их одним нажатием кнопки.

Основные преимущества:

Разработаны Apple

Глубокие, насыщенные басы

Защита от пота и воды

Управление воспроизведением музыки и видео

Ответ и завершение звонков

Комплектация

EarPods с разъемом Lightning

Работают со всеми устройствами, имеющими разъем Lightning и поддерживающими iOS 10 или более позднюю версию, включая iPod touch, iPad и iPhone.