Наушники Apple EarPods Lightning
Код товара : УТ-00039924
Артикул : MMTN2ZM/A
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция новых наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом Lightning оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.
Особенности
- Разработаны Apple
- Более глубокий и насыщенный звук в нижних частотах
- Более надёжная защита от пота и воды
- Управление воспроизведением музыки и видео
Системные требования
Поддерживают все устройства с разъёмом Lightning и iOS 10 или новее, в том числе iPod touch, iPad и iPhone.
- Возможность принимать и завершать звонки