Антистатическая салфетка Rekord производства Carl Mollier GmbH (Германия) выполнена из мягкой безворсовой ткани и пропитана специальным составом, который моментально снимает статический заряд, притягивающий пылинки: она не просто собирает пыль, но делает так, чтобы она меньше скапливалась в дальнейшем. Салфетка имеет множество применений: чистка оптики, фотопленки (негативы), ювелирных изделий, наручных часов, виниловых пластинок, оптических дисков, коллекционных моделей, стеклянных витрин и других деликатных поверхностей.

Фотопленка: протирка негативов перед сканированием избавляет от долгой ретуши пыли и царапин на этапе постобработки.

Оптика: бережно очищает фотообъективы, светофильтры, бинокли, микроскопы и другие подобные приборы

Очки: протирайте очки, чтобы они меньше притягивали пыль (особенно актуально для очков с просветлением)

Виниловые пластинки: устраняет треск, щелчки и статические разряды во время воспроизведения

Ювелирные украшения, часы, масштабные (коллекционные) модели: обеспечивает безупречный вид изделий

Витрины, глянцевые корпуса техники, мониторы ПК, измерительных приборов: меньше пыли, реже чистить

Внимание: данная салфетка применяется на финальном этапе обработки, когда основные загрязнения уже удалены. Ее категорически нельзя мочить, то есть стирать или использовать вместе с жидкими чистящими средствами, иначе она моментально потеряет свои антистатические свойства. Хранить салфетку необходимо в заводской упаковке либо в другом плотно закрытом пакете (рекомендуем зип-пакеты).