Описание

Отсекается до 98% посторонних звуков

Адаптивное шумоподавление распознает источники посторонних звуков и автоматически подбирает оптимальный режим шумоподавления. Благодаря этому отсекается до 98% шумов.

Полное погружение в музыку

40-миллиметровые динамические драйверы Space One отвечают за Hi-Res Audio с поддержкой кодека LDAC для прослушивания аудио с высоким уровнем детализации*.

*LDAC поддерживается только в устройствах с ОС Android и включается в приложении soundcore.

Создайте свой идеальный звук

Технология soundcore HearID анализирует особенности вашего слуха и создает персональный профиль. Его можно использовать с любыми настройками эквалайзера.

Длительное время звучания

До 40 часов воспроизведения в режиме активного шумоподавления (ANC) или до 55 часов непрерывной музыки в стандартном режиме. Запаса аккумулятора хватит даже для длительного путешествия.

Усовершенствованная система распознавания речи

Встроенные микрофоны обеспечивают высокую четкость и усиление голоса при звонках – вас отлично слышно в любой обстановке.

Мгновенное переключение между устройствами

Стабильное подключение с помощью Bluetooth 5.3 позволяет наушникам быстро переключаться между несколькими устройствами – смартфоном, планшетом и ноутбуком.

Гибкие настройки

Скачайте приложение soundcore и настраивайте наушники под себя. Назначайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое.

Забота об экологии

Наушники продаются в экологичной упаковке из картона, соответствующего требованиям FSC.

Комплектация

Наушники Space One

AUX-кабель

USB-кабель для зарядки

Водонепроницаемый чехол

Характеристики