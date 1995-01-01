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Беспроводные наушники Anker Soundcore Space One A3035, голубые

  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
  • Soundcore Space One A3035, голубые
Код товара:УТ-00093983
Артикул:SDC-A3035G31-BL

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Отсекается до 98% посторонних звуков
Адаптивное шумоподавление распознает источники посторонних звуков и автоматически подбирает оптимальный режим шумоподавления. Благодаря этому отсекается до 98% шумов.

Полное погружение в музыку
40-миллиметровые динамические драйверы Space One отвечают за Hi-Res Audio с поддержкой кодека LDAC для прослушивания аудио с высоким уровнем детализации*.
*LDAC поддерживается только в устройствах с ОС Android и включается в приложении soundcore.

Создайте свой идеальный звук
Технология soundcore HearID анализирует особенности вашего слуха и создает персональный профиль. Его можно использовать с любыми настройками эквалайзера.

Длительное время звучания
До 40 часов воспроизведения в режиме активного шумоподавления (ANC) или до 55 часов непрерывной музыки в стандартном режиме. Запаса аккумулятора хватит даже для длительного путешествия.

Усовершенствованная система распознавания речи
Встроенные микрофоны обеспечивают высокую четкость и усиление голоса при звонках – вас отлично слышно в любой обстановке.

Мгновенное переключение между устройствами
Стабильное подключение с помощью Bluetooth 5.3 позволяет наушникам быстро переключаться между несколькими устройствами – смартфоном, планшетом и ноутбуком.

Гибкие настройки
Скачайте приложение soundcore и настраивайте наушники под себя. Назначайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое.

Забота об экологии
Наушники продаются в экологичной упаковке из картона, соответствующего требованиям FSC.

Комплектация

  • Наушники Space One
  • AUX-кабель
  • USB-кабель для зарядки
  • Водонепроницаемый чехол

Характеристики

  • Вход для зарядки: USB Type C 5В 0.58А
  • Номинальная мощность: выходного сигнала 10 мВт
  • Емкость аккумулятора: 580 мАч
  • Время зарядки: 2 ч
  • Время воспроизведения (при выключенном активном шумоподавлении): до 55 часов
  • Время воспроизведения (при включенном активном шумоподавлении): до 40 часов
  • Размер динамика: 40 мм
  • Частотная характеристика: 20 Гц–20 кГц
  • Импеданс: 16Ω
  • Версия Bluetooth: 5.3
  • Радиус действия Bluetooth: 15 м