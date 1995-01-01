Адаптивные наушники с активным шумоподавлением Soundcore by Anker Space Q45 со снижением шума до 98%, время воспроизведения 50 часов, управление с помощью приложения, беспроводное аудио LDAC Hi-Res, удобная посадка, чистые звонки, Bluetooth 5.3.

На 98% меньше шума: Полностью обновленная система шумоподавления нацелена на более широкий спектр шумов - от двигателей самолетов до плача младенцев. Где бы вы ни находились, вы сможете наслаждаться своим личным пространством.

Сделайте каждое пространство своим: Где бы вы ни находились - в помещении, на улице, на работе или в самолете - адаптивное шумоподавление Space Q45 автоматически выберет подходящий уровень в соответствии с вашим местоположением. Кроме того, с помощью приложения можно выбрать один из 5 уровней шумоподавления.

Идеально подходит для путешествий: До 50 часов работы в режиме шумоподавления хватит на кругосветный перелет без подзарядки. В обычном режиме вы можете наслаждаться звуком до 65 часов, а если у вас разрядился аккумулятор, зарядите его в течение 5 минут, чтобы слушать еще 4 часа.

Улавливайте каждую деталь: 40-мм драйверы имеют новаторскую двухслойную диафрагму из шелка и керамики для воспроизведения звука с интенсивными басами и четкими высокими частотами. Наушники с шумоподавлением Space Q45 также поддерживают LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio.

Больше, чем просто комфорт: Наушники с шумоподавлением Space Q45 сочетают в себе изысканный дизайн, эргономичную конструкцию и детали, повышающие комфорт, для гармоничного ношения.

Звонки с улучшенным искусственным интеллектом: Вас услышат с кристальной чистотой благодаря 2 микрофонам и алгоритму искусственного интеллекта, которые точно определяют и улавливают ваш голос из окружающей обстановки.

Надежные и удобные: Наушники с шумоподавлением Space Q45 снабжены деталями, повышающими комфорт. Шарниры из алюминиевого сплава гнутся, подстраиваясь под форму вашей головы, а мягкое оголовье имеет бесшовную раздвижную конструкцию для легкого выдвижения. Чашки наушников имеют более широкий диаметр, а мягкие подушечки обеспечивают комфорт в течение многих часов.

Характеристики: