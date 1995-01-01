Беспроводные наушники Anker Soundcore Space Q45, белые
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Характеристики
Описание
Адаптивные наушники с активным шумоподавлением Soundcore by Anker Space Q45 со снижением шума до 98%, время воспроизведения 50 часов, управление с помощью приложения, беспроводное аудио LDAC Hi-Res, удобная посадка, чистые звонки, Bluetooth 5.3.
На 98% меньше шума: Полностью обновленная система шумоподавления нацелена на более широкий спектр шумов - от двигателей самолетов до плача младенцев. Где бы вы ни находились, вы сможете наслаждаться своим личным пространством.
Сделайте каждое пространство своим: Где бы вы ни находились - в помещении, на улице, на работе или в самолете - адаптивное шумоподавление Space Q45 автоматически выберет подходящий уровень в соответствии с вашим местоположением. Кроме того, с помощью приложения можно выбрать один из 5 уровней шумоподавления.
Идеально подходит для путешествий: До 50 часов работы в режиме шумоподавления хватит на кругосветный перелет без подзарядки. В обычном режиме вы можете наслаждаться звуком до 65 часов, а если у вас разрядился аккумулятор, зарядите его в течение 5 минут, чтобы слушать еще 4 часа.
Улавливайте каждую деталь: 40-мм драйверы имеют новаторскую двухслойную диафрагму из шелка и керамики для воспроизведения звука с интенсивными басами и четкими высокими частотами. Наушники с шумоподавлением Space Q45 также поддерживают LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio.
Больше, чем просто комфорт: Наушники с шумоподавлением Space Q45 сочетают в себе изысканный дизайн, эргономичную конструкцию и детали, повышающие комфорт, для гармоничного ношения.
Звонки с улучшенным искусственным интеллектом: Вас услышат с кристальной чистотой благодаря 2 микрофонам и алгоритму искусственного интеллекта, которые точно определяют и улавливают ваш голос из окружающей обстановки.
Надежные и удобные: Наушники с шумоподавлением Space Q45 снабжены деталями, повышающими комфорт. Шарниры из алюминиевого сплава гнутся, подстраиваясь под форму вашей головы, а мягкое оголовье имеет бесшовную раздвижную конструкцию для легкого выдвижения. Чашки наушников имеют более широкий диаметр, а мягкие подушечки обеспечивают комфорт в течение многих часов.
- Звук: Hi-Res, LDAC
- Шумоподавление: Адаптивное
- Быстрая зарядка: 5 минут = 4 часа
- Возможность подключения: Bluetooth 5.3, AUX
- Звонки: 2 микрофона с алгоритмом искусственного интеллекта
- Порт для зарядки: USB-C
- Время проигрывания: 65 часов (с выключенным ANC), 50 часов (с включенным ANC)
- Время зарядки: 2 часа. При низких температурах, зарядка может занять немного больше времени
- Формат аудиокодека: AAC, SBC, LDAC
- Приложение Soundcore