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Беспроводные наушники Anker Soundcore K20i, открытого типа, белые

  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
  • Soundcore K20i, открытого типа, белые
Код товара:УТ-00093988
Артикул:SDC-A3994G21-WT

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Soundcore K20i от Anker – беспроводные наушники открытого типа (вкладыши). Комфортны для длительного ношения (особенно летом), так как обеспечивают хорошую вентиляцию и не создают давления внутри ушных каналов. Поддерживают протокол Bluetooth 5.3, который отличается высокой стабильностью соединения, меньшей задержкой звука и улучшенной энергоэффективностью. 13-мм динамики и технология BassUp гарантируют насыщенность нижних частот, вы также можете настроить звук под себя с помощью 22 предустановок и индивидуальной настройке эквалайзера в мобильном приложении Soundcore app.

ИИ-шумоподавление во время звонков* обеспечивает чистую передачу вашего голоса даже в шумных условиях. Soundcore K20i также поддерживают режим соло, то есть использование только одного наушника – в таком качестве их можно использовать, например, вместо hands-free гарнитуры во время управления автомобилем.
* Шумоподавление ENC работает только для вашего голоса, но не для голоса собеседника. Активного шумоподавления (ANC) во время прослушивания музыки у этой модели нет.

Режим Game Mode сокращает задержку в передаче звука, а также обеспечивает высокую прозрачность звучания: вы будете четко слышать каждый шаг противника.

Длительность воспроизведения на одном заряде составляет около 6 часов, при этом зарядный кейс обеспечивает 5 полных перезарядок комплекта. Наушники поддерживают быструю зарядку: положите их в кейс всего на 10 минут, и этого хватит примерно на 2 часа воспроизведения.

Сенсорное управление: переключайте треки, регулируйте громкость и принимайте звонки простым касанием корпуса. Сенсорное управление также можно настроить через мобильное приложение Soundcore app.

Характеристики

  • Тип: TWS беспроводные наушники открытого типа
  • Диаметр динамиков: 13 мм
  • Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц
  • Сопротивление: 16 Ом
  • Соединение: Bluetooth 5.3
  • Радиус действия: 10 м
  • Класс защиты от воды: IPx5
  • Емкость аккумулятора: 43 мАч (наушники), 700 мАч (зарядный кейс)
  • Полное время зарядки:
    • наушники: 1 час
    • зарядный чехол: 3 часа
  • Зарядный порт: USB Type C
  • Вес: 3.3 г (1 наушник)
  • Комплектация: 2 наушника, зарядный кейс, кабель USB-A/-C