Soundcore K20i от Anker – беспроводные наушники открытого типа (вкладыши). Комфортны для длительного ношения (особенно летом), так как обеспечивают хорошую вентиляцию и не создают давления внутри ушных каналов. Поддерживают протокол Bluetooth 5.3, который отличается высокой стабильностью соединения, меньшей задержкой звука и улучшенной энергоэффективностью. 13-мм динамики и технология BassUp гарантируют насыщенность нижних частот, вы также можете настроить звук под себя с помощью 22 предустановок и индивидуальной настройке эквалайзера в мобильном приложении Soundcore app.

ИИ-шумоподавление во время звонков* обеспечивает чистую передачу вашего голоса даже в шумных условиях. Soundcore K20i также поддерживают режим соло, то есть использование только одного наушника – в таком качестве их можно использовать, например, вместо hands-free гарнитуры во время управления автомобилем.

* Шумоподавление ENC работает только для вашего голоса, но не для голоса собеседника. Активного шумоподавления (ANC) во время прослушивания музыки у этой модели нет.

Режим Game Mode сокращает задержку в передаче звука, а также обеспечивает высокую прозрачность звучания: вы будете четко слышать каждый шаг противника.

Длительность воспроизведения на одном заряде составляет около 6 часов, при этом зарядный кейс обеспечивает 5 полных перезарядок комплекта. Наушники поддерживают быструю зарядку: положите их в кейс всего на 10 минут, и этого хватит примерно на 2 часа воспроизведения.

Сенсорное управление: переключайте треки, регулируйте громкость и принимайте звонки простым касанием корпуса. Сенсорное управление также можно настроить через мобильное приложение Soundcore app.

Характеристики