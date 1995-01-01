Внешний аккумулятор Anker 321 MagGo 5K, 5000 мАч, MagSafe, черный
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Характеристики
Описание
Внешний аккумулятор Anker 321 MagGo 5K поддерживает магнитное крепление и беспроводную зарядку по технологии MagSafe (для телефонов Apple iPhone 12 и выше). Благодаря магнитам аккумулятор прочно удерживается на корпусе телефона, обеспечивая зарядку мощностью 7.5 Вт. Также может использоваться, когда телефон находится в MagSafe-совместимом чехле. Емкости 5000 мАч достаточно, чтобы зарядить iPhone 14 на 80%, iPhone 14 Pro на 85%, iPhone 14 Pro Max на 61% и iPhone 14 Plus на 60%. Другие телефоны или, к примеру, беспроводные наушники можно заряжать по кабелю через USB-C порт (максимальная мощность 12 Вт). USB кабель не входит в комплект.
Аккумулятор выполнен в очень компактном и легком корпусе (94 х 63.5 х 15 мм), который легко помещается в карман или небольшую сумочку. Срок службы превосходит отраслевые стандарты – аккумулятор сохраняет 90% емкости после 20 месяцев использования при отраслевом стандарте 60% емкости. Гарантия безопасности: встроенные датчики с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) отвечают за безопасную зарядку и проверяют температуру до 7200 раз в час.
Совместимые устройства (на момент выпуска): iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.