Полноразмерные беспроводные наушники, складная конструкция, чистый бас, 70 часов на одном заряде, Bluetooth 5.3, легкая и удобная конструкция, приложение soundcore, функция Multipoint для подключения к нескольким устройствам.

Чистый бас: Soundcore H30i – полноразмерные беспроводные наушники с крупными драйверами диаметром 40 мм, отвечающими за живой, яркий и мощный звук с чистым басом.

Длительное звучание: до 70 часов непрерывного воспроизведения на одном заряде и до 4 часов музыки после 5-минутной подзарядки.

Удобная легкая конструкция: наушники отличаются легким весом – всего 183 грамма. Складные чашки дополнены сменными амбушюрами из мягкого материала. Размеры наушников - 167х75х186 мм, чашка: 70,3 мм.

Мгновенное стабильное подключение: наушники поддерживают технологию Bluetooth 5.3 и функцию Multipoint для подключения к нескольким устройствам одновременно.

Гибкие настройки: в приложении soundcore можно задать собственные настройки эквалайзера или воспользоваться 22 готовыми вариантами от профессиональных музыкантов.

Комплектация: наушники Soundcore H30i, кабель AUX IN длиной 1,2 метра, зарядный кабель USB Type-C длиной 30 см, документация.