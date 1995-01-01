Кабель Aksberry X153, USB-A - USB-C, 2,4-3А длина 1 м, цвет: черный
Код товара:УТ-00094061
Артикул:А0020331
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип А, USB тип С
Описание
Кабель Aksberry X153 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 1 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность.
- Сила тока: 3А
- Разъем 1: USB-A
- Разъем 2: USB-C
- Длина: 1м
- Внешняя оболочка кабеля: Силикон
- Страна-изготовитель: Китай
- Гарантийный срок: 12 месяцев
Совместим с устройствами, поддерживающими быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB.