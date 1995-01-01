Кабель Aksberry X153 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 1 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность.

Сила тока: 3А

Разъем 1: USB-A

Разъем 2: USB-C

Длина: 1м

Внешняя оболочка кабеля: Силикон

Страна-изготовитель: Китай

Гарантийный срок: 12 месяцев

Совместим с устройствами, поддерживающими быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB.