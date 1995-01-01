Дата-кабель стандарта USB 2.0 для передачи данных и зарядки различных электронных устройств. Коннекторы USB-A и USB Micro B. Прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Максимальная сила тока составляет 3А, что обеспечивает быструю зарядку (до 15 Вт).
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