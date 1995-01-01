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Кабель Aksberry X153, кабель USB-A / USB Micro B, 3А, длина 1 м, черный

  • X153, кабель USB-A / USB Micro B, 3А, длина 1 м, черный
  • X153, кабель USB-A / USB Micro B, 3А, длина 1 м, черный
  • X153, кабель USB-A / USB Micro B, 3А, длина 1 м, черный
Код товара:УТ-00090309
Артикул:А0020330

Товар не найден

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Описание
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Описание

Дата-кабель стандарта USB 2.0 для передачи данных и зарядки различных электронных устройств. Коннекторы USB-A и USB Micro B. Прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Максимальная сила тока составляет 3А, что обеспечивает быструю зарядку (до 15 Вт).