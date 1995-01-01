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Кабель Aksberry X153, кабель USB-A / USB Micro B, 3А, длина 1 м, черный

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Код товара: УТ-00090309 Артикул: А0020330 Код товара: УТ-00090309 Артикул: А0020330 Разъем кабеля USB micro B, USB тип А Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB micro B, USB тип А Описание Дата-кабель стандарта USB 2.0 для передачи данных и зарядки различных электронных устройств. Коннекторы USB-A и USB Micro B. Прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Максимальная сила тока составляет 3А, что обеспечивает быструю зарядку (до 15 Вт). Видео Наш обзор

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