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Зарядное устройство Aksberry T50 GAN, 2x USB-C + USB-A, 65 Вт, белое

Код товара:УТ-00088584
Артикул:А0026867

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Зарядное устройство Aksberry T50 GAN, 2x USB-C + USB-A, 65 Вт, белое - высокая мощность без перенапряжений, благодаря технологии GaN, подходит для зарядки ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и игровых приставок. С индикатором заряда. Устройство поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge.

Характеристики:

  • Цвет: Белый
  • Мощность: 65 Вт
  • Сила тока: 2.4 А
  • Макс. входное напряжение: 240 В
  • Количество входных разъемов: 3
  • Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge
  • Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда

Совместимость:

  • Устройства, поддерживающие быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB.

Комплектация:

  • Сетевое зарядное устройство