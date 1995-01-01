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Зарядное устройство Aksberry T50 GAN, 2x USB-C + USB-A, 65 Вт, белое



Код товара: УТ-00088584 Артикул: А0026867 Код товара: УТ-00088584 Артикул: А0026867 Зарядное устройство Aksberry T50 GAN, 2x USB-C + USB-A, 65 Вт, белое - высокая мощность без перенапряжений, благодаря технологии GaN, подходит для зарядки ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и игровых приставок. С индикатором заряда. Устройство поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge. Товар не найден Задать вопрос Описание Зарядное устройство Aksberry T50 GAN, 2x USB-C + USB-A, 65 Вт, белое - высокая мощность без перенапряжений, благодаря технологии GaN, подходит для зарядки ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и игровых приставок. С индикатором заряда. Устройство поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge. Характеристики: Цвет: Белый

Мощность: 65 Вт

Сила тока: 2.4 А

Макс. входное напряжение: 240 В

Количество входных разъемов: 3

Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда Совместимость: Устройства, поддерживающие быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB. Комплектация: Сетевое зарядное устройство Видео Наш обзор

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