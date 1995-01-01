Зарядное устройство Aksberry T50 GAN, 2x USB-C + USB-A, 65 Вт, белое
Код товара:УТ-00088584
Артикул:А0026867
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство Aksberry T50 GAN, 2x USB-C + USB-A, 65 Вт, белое - высокая мощность без перенапряжений, благодаря технологии GaN, подходит для зарядки ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и игровых приставок. С индикатором заряда. Устройство поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge.
Характеристики:
- Цвет: Белый
- Мощность: 65 Вт
- Сила тока: 2.4 А
- Макс. входное напряжение: 240 В
- Количество входных разъемов: 3
- Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge
- Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
Совместимость:
- Устройства, поддерживающие быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB.
Комплектация:
- Сетевое зарядное устройство