Зарядное устройство Aksberry T43, USB-C + USB-A, 20 Вт, черное
Код товара:УТ-00088581
Артикул:А0025322
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Описание
Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 20 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с usb выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0.
Характеристики:
- Мощность: 20 Вт
- Сила тока: 2.4 А
- Макс. входное напряжение: 240 В
- Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery, Quick Charge
- Количество входных разъемов: USB-C + USB-A
- Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
Комплектация:
- Сетевое зарядное устройство