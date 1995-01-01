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Зарядное устройство Aksberry T43, USB-C + USB-A, 20 Вт, черное

Код товара:УТ-00088581
Артикул:А0025322

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 20 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с usb выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0.

Характеристики:

  • Мощность: 20 Вт
  • Сила тока: 2.4 А
  • Макс. входное напряжение: 240 В
  • Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery, Quick Charge
  • Количество входных разъемов: USB-C + USB-A
  • Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда

Комплектация:

  • Сетевое зарядное устройство