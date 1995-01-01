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Зарядное устройство Aksberry T43, USB-C + USB-A, 20 Вт + кабель USB-C, черный



Код товара: УТ-00091072 Артикул: А0025323 Код товара: УТ-00091072 Артикул: А0025323 Aksberry T43 – компактное зарядное устройство. 2 USB выхода и мощность 20 Вт позволяет заряжать одновременно любую пару гаджетов. Устройство поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, такие как USB Power Delivery и Qualcomm QuickCharge 3.0. Присутствует многоуровневая защита: от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания и перезаряда. Товар не найден Задать вопрос Описание Aksberry T43 – компактное зарядное устройство. 2 USB выхода и мощность 20 Вт позволяет заряжать одновременно любую пару гаджетов. Устройство поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, такие как USB Power Delivery и Qualcomm QuickCharge 3.0. Присутствует многоуровневая защита: от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания и перезаряда. Характеристики Максимальная мощность: 20Вт

Максимальная сила тока: 2.4А

Максимальое входное напряжение: 240В

Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery, Quick Charge 3.0

Количество входных разъемов: 2

Страна-изготовитель: Китай

Гарантийный срок: 12 месяцев

Комплектация: зарядное устройство, кабель USB-C Видео Наш обзор

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