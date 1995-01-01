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Зарядное устройство Aksberry T43, USB-C + USB-A, 20 Вт + кабель USB-C, черный

Код товара:УТ-00091072
Артикул:А0025323

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Aksberry T43 – компактное зарядное устройство. 2 USB выхода и мощность 20 Вт позволяет заряжать одновременно любую пару гаджетов. Устройство поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, такие как USB Power Delivery и Qualcomm QuickCharge 3.0. Присутствует многоуровневая защита: от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания и перезаряда.

Характеристики

  • Максимальная мощность: 20Вт
  • Максимальная сила тока: 2.4А
  • Максимальое входное напряжение: 240В
  • Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery, Quick Charge 3.0
  • Количество входных разъемов: 2
  • Страна-изготовитель: Китай
  • Гарантийный срок: 12 месяцев
  • Комплектация: зарядное устройство, кабель USB-C