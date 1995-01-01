Зарядное устройство Aksberry T43, USB-C + USB-A, 20 Вт, кабель USB-C, белый



Код товара: УТ-00088590 Артикул: А0025324 Код товара: УТ-00088590 Артикул: А0025324 Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 20 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с usb выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0. Товар не найден Задать вопрос Описание Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 20 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с usb выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0. Характеристики: Мощность: 20 Вт

Сила тока: 2.4 А

Макс. входное напряжение: 240 В

Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery, Quick Charge

Количество входных разъемов: USB-C + USB-A

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда Комплектация: Сетевое зарядное устройство

Кабель USB Type-C Видео Наш обзор

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