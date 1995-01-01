Зарядное устройство Aksberry T42, USB-A, 18 Вт, кабель USB-C, белый
Код товара:УТ-00088589
Артикул:А0025195
Код товара:УТ-00088589
Артикул:А0025195
Сетевое зарядное устройство поможет вам безопасно зарядить ваши гаджеты. Оно оснащено одним портом USB-A, а максимальная мощность устройства составляет 18 Вт. Зарядное устройство выполнено из ударопрочного ABS-пластика в белом цвете и впишется в любой интерьер.
Сетевое зарядное устройство поможет вам безопасно зарядить ваши гаджеты. Оно оснащено одним портом USB-A, а максимальная мощность устройства составляет 18 Вт. Зарядное устройство выполнено из ударопрочного ABS-пластика в белом цвете и впишется в любой интерьер
Характеристики:
Мощность: 18 Вт
Сила тока: 2.4 А
Макс. входное напряжение: 240 В
Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery, Quick Charge
Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
Комплектация:
Сетевое зарядное устройство
Кабель USB Type-C
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