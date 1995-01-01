Зарядное устройство Aksberry T41, USB-C, PD 20 Вт, кабель USB-C, белый
Код товара:УТ-00088588
Артикул:А0024854
Товар не найден
Описание
Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 20 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с usb выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0.
Характеристики:
- Мощность: 20 Вт
- Сила тока: 3 А
- Макс. входное напряжение: 240 В
- Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge
- Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
Комплектация:
- Сетевое зарядное устройство
- Кабель USB Type-C