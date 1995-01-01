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Зарядное устройство Aksberry T40, USB-A, кабель USB-C, белый

Код товара:УТ-00088587
Артикул:А0022156

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сетевое зарядное устройство поможет вам безопасно зарядить ваши гаджеты. Оно оснащено одним портом USB-A, а максимальная мощность устройства составляет 12 Вт. Зарядное устройство выполнено из ударопрочного ABS-пластика в белом цвете и впишется в любой интерьер.

Характеристики:

  • Мощность: 12 Вт
  • Сила тока: 2.4 А
  • Макс. входное напряжение: 240 В
  • Количество входных разъемов: 1x USB-A
  • Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда​

Комплектация:

  • Сетевое зарядное устройство
  • Кабель USB Type-C