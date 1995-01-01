Зарядное устройство Aksberry T40, USB-A, кабель Lightning, белый



Код товара: УТ-00088585 Артикул: А0022158 Код товара: УТ-00088585 Артикул: А0022158 Сетевое зарядное устройство поможет вам безопасно зарядить ваши гаджеты. Оно оснащено одним портом USB-A, а максимальная мощность устройства составляет 12 Вт. Зарядное устройство выполнено из ударопрочного ABS-пластика в белом цвете и впишется в любой интерьер. Товар не найден Задать вопрос Описание Сетевое зарядное устройство поможет вам безопасно зарядить ваши гаджеты. Оно оснащено одним портом USB-A, а максимальная мощность устройства составляет 12 Вт. Зарядное устройство выполнено из ударопрочного ABS-пластика в белом цвете и впишется в любой интерьер. Характеристики: Мощность: 12 Вт

Сила тока: 2.4 А

Макс. входное напряжение: 240 В

Количество входных разъемов: 1x USB-A

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда​ Комплектация: Сетевое зарядное устройство

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