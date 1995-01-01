Сетевое зарядное устройство Aksberry T37 - стильный и практичный аксессуар, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни. Компактное и лёгкое устройство в элегантном белом цвете легко поместится в любую сумку или рюкзак, позволяя вам всегда иметь под рукой возможность зарядить свои гаджеты. С Aksberry T37 вы сможете одновременно заряжать два устройства благодаря двум USB-портам.

Корпус зарядного устройства выполнен из качественного пластика, который не только приятен на ощупь, но и устойчив к повседневному износу. Aksberry T37 - это сочетание современного дизайна, надёжности и функциональности, которое порадует даже самых требовательных пользователей. С таким зарядным устройством вы забудете о проблемах с разряженными устройствами.

Характеристики: