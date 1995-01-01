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Зарядное устройство Aksberry T37, 2x USB-A, белое

Код товара:УТ-00088580
Артикул:А0029297

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сетевое зарядное устройство Aksberry T37 - стильный и практичный аксессуар, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни. Компактное и лёгкое устройство в элегантном белом цвете легко поместится в любую сумку или рюкзак, позволяя вам всегда иметь под рукой возможность зарядить свои гаджеты. С Aksberry T37 вы сможете одновременно заряжать два устройства благодаря двум USB-портам.

Корпус зарядного устройства выполнен из качественного пластика, который не только приятен на ощупь, но и устойчив к повседневному износу. Aksberry T37 - это сочетание современного дизайна, надёжности и функциональности, которое порадует даже самых требовательных пользователей. С таким зарядным устройством вы забудете о проблемах с разряженными устройствами.

Характеристики:

  • Разъем: 2x USB-A
  • Сила тока: 2.4 А, 5 В