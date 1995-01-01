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Сетевое зарядное устройство Aksberry T25, разъем USB-C, Power Delivery 25W, цвет: белый

Код товара:УТ-00094062
Артикул:А0032770

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сетевое зарядное устройство AKSBERRY T25 — мощность 25 Вт и поддержка всех популярных протоколов быстрой зарядки, включая PD / QC / PPS.
Надёжная защита от перегрева и короткого замыкания гарантирует стабильную работу при любых условиях.

  • Цвет: Белый
  • Сила тока: 3А
  • Мощность: 25Вт
  • Макс. входное напряжение: 240В
  • Количество входных разъемов: 1
  • Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
  • Страна-изготовитель: Китай
  • Гарантийный срок: 12 месяцев
Совместим с устройствами, поддерживающими быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB.