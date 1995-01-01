Сетевое зарядное устройство Aksberry T25, разъем USB-C, Power Delivery 25W, цвет: белый
Код товара:УТ-00094062
Артикул:А0032770
Код товара:УТ-00094062
Артикул:А0032770
Сетевое зарядное устройство AKSBERRY T25 — мощность 25 Вт и поддержка всех популярных протоколов быстрой зарядки, включая PD / QC / PPS.
Надёжная защита от перегрева и короткого замыкания гарантирует стабильную работу при любых условиях.
Сетевое зарядное устройство AKSBERRY T25— мощность 25 Вт и поддержка всех популярных протоколов быстрой зарядки, включая PD / QC / PPS.
Надёжная защита от перегрева и короткого замыкания гарантирует стабильную работу при любых условиях.
Цвет: Белый
Сила тока: 3А
Мощность: 25Вт
Макс. входное напряжение: 240В
Количество входных разъемов: 1
Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
Страна-изготовитель: Китай
Гарантийный срок: 12 месяцев
Совместим с устройствами, поддерживающими быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB.
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