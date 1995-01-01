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Сетевое зарядное устройство Aksberry T25, разъем USB-C, Power Delivery 25W, цвет: белый



Код товара: УТ-00094062 Артикул: А0032770 Код товара: УТ-00094062 Артикул: А0032770 Сетевое зарядное устройство AKSBERRY T25 — мощность 25 Вт и поддержка всех популярных протоколов быстрой зарядки, включая PD / QC / PPS. Надёжная защита от перегрева и короткого замыкания гарантирует стабильную работу при любых условиях. Товар не найден Задать вопрос Описание Сетевое зарядное устройство AKSBERRY T25 — мощность 25 Вт и поддержка всех популярных протоколов быстрой зарядки, включая PD / QC / PPS.

Надёжная защита от перегрева и короткого замыкания гарантирует стабильную работу при любых условиях. Цвет: Белый

Сила тока: 3А

Мощность: 25Вт

Макс. входное напряжение: 240В

Количество входных разъемов: 1

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда

Страна-изготовитель: Китай

Гарантийный срок: 12 месяцев Совместим с устройствами, поддерживающими быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB. Видео Наш обзор

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