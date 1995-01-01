Зарядное устройство Aksberry T100 GAN, 2x USB-C + USB-A, 100 Вт, белое
Код товара:УТ-00088575
Артикул:А0029572
Товар не найден
Описание
Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 100 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с USB выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0.
Характеристики:
- Цвет: Белый
- Мощность: 100Вт
- Сила тока: 2.4А
- Количество входных разъемов: 3
- Макс. входное напряжение: 240В
- Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge
- Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
Совместимость:
- Устройства, поддерживающие быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB.
Комплектация:
- Сетевое зарядное устройство