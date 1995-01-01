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Зарядное устройство Aksberry T100 GAN, 2x USB-C + USB-A, 100 Вт, белое



Код товара: УТ-00088575 Артикул: А0029572 Код товара: УТ-00088575 Артикул: А0029572 Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 100 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с USB выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0. Товар не найден Задать вопрос Описание Современное и компактное зарядное устройство. Мощность 100 Вт позволит заряжать одновременно любые гаджеты, зарядное устройство поддерживает все протоколы быстрой зарядки, это почти в два раза быстрее обычных устройств. Это оптимальный вариант для вашего смартфона или планшета, зарядное устройство способно заряжать любые устройства с USB выходом. Подходит для: Устройства, поддерживающие Power Delivery, Qualcomm QuickCharge 2.0 и 3.0. Характеристики: Цвет: Белый

Мощность: 100Вт

Сила тока: 2.4А

Количество входных разъемов: 3

Макс. входное напряжение: 240В

Поддерживаемые протоколы зарядки: Power Delivery,Quick Charge

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда Совместимость: Устройства, поддерживающие быструю зарядку, обычную зарядку и получение питания через USB. Комплектация: Сетевое зарядное устройство Видео Наш обзор

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