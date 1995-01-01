Внешний аккумулятор Aksberry E300 Epica 30000 мАч, 20 Вт, черный
Код товара:УТ-00089825
Артикул:А0028973
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч30 000
Описание
Универсальный внешний аккумулятор (пауэрбанк) Aksberry E300 Epica емкостью 30 000 мАч подходит для многократной зарядки телефона, планшета, наушников, фотокамеры и другой электроники. Выходы USB-A и USB-C позволяют заряжать 2 устройства одновременно. Данная модель отлично подойдет для дальних поездок и путешествий, когда вы надолго остаетесь без доступа к розетке. Максимальная выходная мощность 20 Вт позволяет пополнять заряд быстро.
Оставшуюся емкость показывает ряд из 4 светодиодных индикаторов на передней панели корпуса. Аккумулятор обладает рядом защит (от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда), поэтому полностью безопасен в использовании.
Характеристики
- Емкость: 30 000 мА-ч
- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Максимальная выходная мощность: 20 Вт
- Количество разъемов: 3
- Выходные разъемы: USB-A, USB-C
- Максимальный выходной ток: 3 A
- Входные разъемы: USB-C
- Страна-изготовитель: Китай
- Гарантийный срок: 12 месяцев
- Размеры: 68x41x140 мм
- Вес: 574 г