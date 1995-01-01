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Внешний аккумулятор Aksberry E300 Epica 30000 мАч, 20 Вт, белый

  • E300 Epica 30000 мАч, 20 Вт, белый
  • E300 Epica 30000 мАч, 20 Вт, белый
  • E300 Epica 30000 мАч, 20 Вт, белый
Код товара:УТ-00089826
Артикул:А0028974

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный внешний аккумулятор (пауэрбанк) Aksberry E300 Epica емкостью 30 000 мАч подходит для многократной зарядки телефона, планшета, наушников, фотокамеры и другой электроники. Выходы USB-A и USB-C позволяют заряжать 2 устройства одновременно. Данная модель отлично подойдет для дальних поездок и путешествий, когда вы надолго остаетесь без доступа к розетке. Максимальная выходная мощность 20 Вт позволяет пополнять заряд быстро.

Оставшуюся емкость показывает ряд из 4 светодиодных индикаторов на передней панели корпуса. Аккумулятор обладает рядом защит (от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда), поэтому полностью безопасен в использовании.

Характеристики

  • Емкость: 30 000 мА-ч
  • Тип аккумулятора: литий-полимерный
  • Максимальная выходная мощность: 20 Вт
  • Количество разъемов: 3
  • Выходные разъемы: USB-A, USB-C
  • Максимальный выходной ток: 3 A
  • Входные разъемы: USB-C
  • Страна-изготовитель: Китай
  • Гарантийный срок: 12 месяцев
  • Размеры: 68x41x140 мм
  • Вес: 574 г