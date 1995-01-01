Универсальный внешний аккумулятор (пауэрбанк) Aksberry E300 Epica емкостью 30 000 мАч подходит для многократной зарядки телефона, планшета, наушников, фотокамеры и другой электроники. Выходы USB-A и USB-C позволяют заряжать 2 устройства одновременно. Данная модель отлично подойдет для дальних поездок и путешествий, когда вы надолго остаетесь без доступа к розетке. Максимальная выходная мощность 20 Вт позволяет пополнять заряд быстро.

Оставшуюся емкость показывает ряд из 4 светодиодных индикаторов на передней панели корпуса. Аккумулятор обладает рядом защит (от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда), поэтому полностью безопасен в использовании.

Характеристики