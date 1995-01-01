Внешний аккумулятор Aksberry E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
Код товара:УТ-00088562
Артикул:А0029565
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч20 000
Описание
Внешний аккумулятор Aksberry E202 Riffles - новый уровень мощности. Ёмкость 20 000 мАч - энергии хватит надолго, LED-дисплей - всегда на связи с уровнем заряда. Li-polymer надежная батарея для стабильной работы. 22,5 Вт — быстрая зарядка, которая не заставит ждать. Стильный и прочный корпус - дизайн, который приятно держать в руках.
Характеристики:
- Емкость аккумулятора: 20 000 мАч
- Тип аккумулятора: Li-Polymer
- Световая индикация: LED экран
- Мощность: 22,5Вт
- Количество разъемов: 4
- Выходное напряжение: 12V
- Выходные разъемы: Type-C (1), USB-A (2)
- Максимальный выходной ток: 5А
- Входные разъемы: Type-C (2)
- Входное напряжение: 5V
- Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
- Размер без упаковки: 14х6,5х3 см
- Вес без упаковки: 44 гр
- Размер с упаковкой: 17х8,5х4,5 см
Комплектация:
- Внешний аккумулятор
- Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C
- Инструкция по эксплуатации