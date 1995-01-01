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Внешний аккумулятор Aksberry E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный

  • E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
  • E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
  • E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
  • E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
  • E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
  • E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
  • E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный
Код товара:УТ-00088562
Артикул:А0029565

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Внешний аккумулятор Aksberry E202 Riffles - новый уровень мощности. Ёмкость 20 000 мАч - энергии хватит надолго, LED-дисплей - всегда на связи с уровнем заряда. Li-polymer надежная батарея для стабильной работы. 22,5 Вт — быстрая зарядка, которая не заставит ждать. Стильный и прочный корпус - дизайн, который приятно держать в руках.

Характеристики:

  • Емкость аккумулятора: 20 000 мАч
  • Тип аккумулятора: Li-Polymer
  • Световая индикация: LED экран
  • Мощность: 22,5Вт
  • Количество разъемов: 4
  • Выходное напряжение: 12V
  • Выходные разъемы: Type-C (1), USB-A (2)
  • Максимальный выходной ток: 5А
  • Входные разъемы: Type-C (2)
  • Входное напряжение: 5V
  • Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт
  • Материал корпуса: ABS-пластик
  • Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
  • Размер без упаковки: 14х6,5х3 см
  • Вес без упаковки: 44 гр
  • Размер с упаковкой: 17х8,5х4,5 см

Комплектация:

  • Внешний аккумулятор
  • Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C
  • Инструкция по эксплуатации​