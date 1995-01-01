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Внешний аккумулятор Aksberry E202 Riffles, 22.5 Вт, 20 000 мАч, черный

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Код товара: УТ-00088562 Артикул: А0029565 Код товара: УТ-00088562 Артикул: А0029565 Ёмкость аккумулятора, мАч 20 000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Ёмкость аккумулятора, мАч 20 000 Описание Внешний аккумулятор Aksberry E202 Riffles - новый уровень мощности. Ёмкость 20 000 мАч - энергии хватит надолго, LED-дисплей - всегда на связи с уровнем заряда. Li-polymer надежная батарея для стабильной работы. 22,5 Вт — быстрая зарядка, которая не заставит ждать. Стильный и прочный корпус - дизайн, который приятно держать в руках. Характеристики: Емкость аккумулятора: 20 000 мАч

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Световая индикация: LED экран

Мощность: 22,5Вт

Количество разъемов: 4

Выходное напряжение: 12V

Выходные разъемы: Type-C (1), USB-A (2)

Максимальный выходной ток: 5А

Входные разъемы: Type-C (2)

Входное напряжение: 5V

Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт

Материал корпуса: ABS-пластик

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда

Размер без упаковки: 14х6,5х3 см

Вес без упаковки: 44 гр

Размер с упаковкой: 17х8,5х4,5 см Комплектация: Внешний аккумулятор

Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C

Инструкция по эксплуатации​ Видео Наш обзор

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