Внешний аккумулятор Aksberry E103 Infinity, 10 000 мАч, белый
Код товара:УТ-00090308
Артикул:А0028820
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч10 000
Описание
Aksberry E103 Infinity – недорогой внешний аккумулятор, который позволит зарядить ваш телефон, камеру, наушники и другую электронику в дороге. 2 выхода USB-A дают возможность заряжать пару устройств одновременно. Устройство выполнено в компактном пластиковом корпусе, который легко помещается в карман, и обладает всеми необходимыми защитами для безопасной зарядки.
Характеристики
- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 10 000мА-ч
- Световая индикация: Индикация заряда
- Выходные разъемы: 2х USB-A (2)
- Выходной ток: 5В 2A (10 Вт макс.)
- Входные разъемы: USB Type-C, USB Micro B
- Входное напряжение: 5В 2A (10 Вт макс.)
- Безопасность: защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перезаряда
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Цвет: Белый
- Размеры: 140 х 68 x 15 мм
- Вес: 230 г
- Страна-изготовитель: Китай
- Гарантийный срок: 12 месяцев
Комплектация
- Внешний аккумулятор
- Кабель для зарядки аккумулятора USB-A / USB-C
- Инструкция по эксплуатации