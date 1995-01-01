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Внешний аккумулятор Aksberry E103 Infinity, 10 000 мАч, белый

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Код товара: УТ-00090308 Артикул: А0028820 Код товара: УТ-00090308 Артикул: А0028820 Ёмкость аккумулятора, мАч 10 000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Ёмкость аккумулятора, мАч 10 000 Описание Aksberry E103 Infinity – недорогой внешний аккумулятор, который позволит зарядить ваш телефон, камеру, наушники и другую электронику в дороге. 2 выхода USB-A дают возможность заряжать пару устройств одновременно. Устройство выполнено в компактном пластиковом корпусе, который легко помещается в карман, и обладает всеми необходимыми защитами для безопасной зарядки. Характеристики Тип аккумулятора: литий-полимерный

Емкость аккумулятора: 10 000мА-ч

Световая индикация: Индикация заряда

Выходные разъемы: 2х USB-A (2)

Выходной ток: 5В 2A (10 Вт макс.)

Входные разъемы: USB Type-C, USB Micro B

Входное напряжение: 5В 2A (10 Вт макс.)

Безопасность: защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перезаряда

Материал корпуса: ABS-пластик

Цвет: Белый

Размеры: 140 х 68 x 15 мм

Вес: 230 г

Страна-изготовитель: Китай

Гарантийный срок: 12 месяцев Комплектация Внешний аккумулятор

Кабель для зарядки аккумулятора USB-A / USB-C

Инструкция по эксплуатации Видео Наш обзор

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