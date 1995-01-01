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Внешний аккумулятор Aksberry E103 Infinity, 10 000 мАч, белый

  • E103 Infinity, 10 000 мАч, белый
  • E103 Infinity, 10 000 мАч, белый
  • E103 Infinity, 10 000 мАч, белый
  • E103 Infinity, 10 000 мАч, белый
  • E103 Infinity, 10 000 мАч, белый
Код товара:УТ-00090308
Артикул:А0028820

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Aksberry E103 Infinity – недорогой внешний аккумулятор, который позволит зарядить ваш телефон, камеру, наушники и другую электронику в дороге. 2 выхода USB-A дают возможность заряжать пару устройств одновременно. Устройство выполнено в компактном пластиковом корпусе, который легко помещается в карман, и обладает всеми необходимыми защитами для безопасной зарядки.

Характеристики

  • Тип аккумулятора: литий-полимерный
  • Емкость аккумулятора: 10 000мА-ч
  • Световая индикация: Индикация заряда
  • Выходные разъемы: 2х USB-A (2)
  • Выходной ток: 5В 2A (10 Вт макс.)
  • Входные разъемы: USB Type-C, USB Micro B
  • Входное напряжение: 5В 2A (10 Вт макс.)
  • Безопасность: защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перезаряда
  • Материал корпуса: ABS-пластик
  • Цвет: Белый
  • Размеры: 140 х 68 x 15 мм
  • Вес: 230 г
  • Страна-изготовитель: Китай
  • Гарантийный срок: 12 месяцев

Комплектация

  • Внешний аккумулятор
  • Кабель для зарядки аккумулятора USB-A / USB-C
  • Инструкция по эксплуатации