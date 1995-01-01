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Внешний аккумулятор Aksberry E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный

  • E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
  • E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
  • E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
  • E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
  • E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
  • E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
  • E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
Код товара:УТ-00088557
Артикул:А0027366

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Внешний аккумулятор Aksberry E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч – ваш надежный спутник в любом путешествии и активной жизни. Забудьте о разряженных гаджетах и будьте всегда на связи. Aksberry E101 – это стиль, надежность и мощь в одном устройстве.

Характеристики:

  • Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
  • Тип аккумулятора: Li-Polymer
  • Световая индикация: LED экран
  • Количество разъемов: 3
  • Мощность: 22,5Вт
  • Выходные разъемы: Type-C, USB-A
  • Выходное напряжение: 12V
  • Максимальный выходной ток: 5А
  • Входные разъемы: Type-C
  • Входное напряжение: 12V
  • Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт
  • Материал корпуса: ABS-пластик
  • Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
  • Размер без упаковки: 15х7х1,5 см
  • Вес без упаковки: 22 гр
  • Размер с упаковкой: 17х8,5х3 см
  • Вес с упаковкой: 28 гр

Комплектация:

  • Внешний аккумулятор
  • Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C
  • Инструкция по эксплуатации​