Внешний аккумулятор Aksberry E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, черный
Код товара:УТ-00088557
Артикул:А0027366
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч10 000
Описание
Внешний аккумулятор Aksberry E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч – ваш надежный спутник в любом путешествии и активной жизни. Забудьте о разряженных гаджетах и будьте всегда на связи. Aksberry E101 – это стиль, надежность и мощь в одном устройстве.
Характеристики:
- Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
- Тип аккумулятора: Li-Polymer
- Световая индикация: LED экран
- Количество разъемов: 3
- Мощность: 22,5Вт
- Выходные разъемы: Type-C, USB-A
- Выходное напряжение: 12V
- Максимальный выходной ток: 5А
- Входные разъемы: Type-C
- Входное напряжение: 12V
- Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
- Размер без упаковки: 15х7х1,5 см
- Вес без упаковки: 22 гр
- Размер с упаковкой: 17х8,5х3 см
- Вес с упаковкой: 28 гр
Комплектация:
- Внешний аккумулятор
- Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C
- Инструкция по эксплуатации