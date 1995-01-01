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Внешний аккумулятор Aksberry E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч, белый

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Код товара: УТ-00088558 Артикул: А0027316 Код товара: УТ-00088558 Артикул: А0027316 Ёмкость аккумулятора, мАч 10 000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Ёмкость аккумулятора, мАч 10 000 Описание Внешний аккумулятор Aksberry E101 Violet, 22.5 Вт, 10 000 мАч – ваш надежный спутник в любом путешествии и активной жизни. Забудьте о разряженных гаджетах и будьте всегда на связи. Aksberry E101 – это стиль, надежность и мощь в одном устройстве. Характеристики: Емкость аккумулятора: 10 000 мАч

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Световая индикация: LED экран

Количество разъемов: 3

Мощность: 22,5Вт

Выходные разъемы: Type-C, USB-A

Выходное напряжение: 12V

Максимальный выходной ток: 5А

Входные разъемы: Type-C

Входное напряжение: 12V

Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт

Материал корпуса: ABS-пластик

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда

Размер без упаковки: 15х7х1,5 см

Вес без упаковки: 22 гр

Размер с упаковкой: 17х8,5х3 см

Вес с упаковкой: 28 гр Комплектация: Внешний аккумулятор

Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C

Инструкция по эксплуатации​ Видео Наш обзор

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