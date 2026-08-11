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Адаптер Viltrox NF-Z, с Nikon F на Nikon Z (состояние 5) (б/у)

Код товара:УТ-00096166
Артикул:б/у-ВО32 К 2026-08-11/5

Товар не найден

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Описание

Адаптер Viltrox NF-Z, для объективов Nikon F на камеры Nikon Z (состояние 5)
Код товара: УТ-00096166

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5;; незначительные следы использования
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.