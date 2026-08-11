Адаптер Viltrox NF-Z, с Nikon F на Nikon Z (состояние 5) (б/у)



Код товара: УТ-00096166 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-08-11/5 Код товара: УТ-00096166 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-08-11/5 Тип аксессуара адаптеры для оптики Все характеристики Адаптер Viltrox NF-Z, для объективов Nikon F на камеры Nikon Z (состояние 5)

Код товара: УТ-00096166



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;; незначительные следы использования

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара адаптеры для оптики Описание Адаптер Viltrox NF-Z, для объективов Nikon F на камеры Nikon Z (состояние 5)

Код товара: УТ-00096166



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;; незначительные следы использования

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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