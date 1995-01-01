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Зарядное устройство Apple 20W, USB-C, Power Adapter

  • 20W USB-C Power Adapter
  • 20W USB-C Power Adapter
  • 20W USB-C Power Adapter
Код товара:УТ-00058643
Артикул:MHJE3ZM/A

Товар не найден

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Описание
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Описание

Оригинальное зарядное устройство Apple 20W USB‑C Power Adapter обеспечивает быструю зарядку с совместимыми устройствами: iPhone от 8 и выше, iPad Pro, iPad Air. Может использоваться и с техникой других производителей, их скорость зарядки будет зависеть от того, поддерживают ли они стандарт Power Delivery или нет. Компактный: легко взять с собой в дорогу. Надежность и безопасность гарантируется высокими стандартами Apple.Гнездо для кабеля: USB-C. Кабели продаются отдельно.