Зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter
Код товара : УТ-00058643
Артикул : MHJE3ZM/A
2 950 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Оригинальное зарядное устройство Apple 20W USB‑C Power Adapter обеспечивает быструю зарядку с совместимыми устройствами: iPhone от 8 и выше, iPad Pro, iPad Air. Может использоваться и с техникой других производителей, их скорость зарядки будет зависеть от того, поддерживают ли они стандарт Power Delivery или нет. Компактный: легко взять с собой в дорогу. Надежность и безопасность гарантируется высокими стандартами Apple.Гнездо для кабеля: USB-C. Кабели продаются отдельно.