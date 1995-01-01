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Чехол для камеры Acme Made Bowler Pouch, красный

  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
  • Bowler Pouch, красный
Код товара:УТ-00081193
Артикул:AM00753

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элегантный чехол для компактного фотоаппарата. Глубокий красный цвет и лаковая эко-кожа сразу бросаются в глаза, они отлично дополнят ваш яркий образ, а стенки с мягким уплотнителем и вельветовый интерьер защитят камеру от случайных ударов, появления царапин и потертостей. Ремешок позволяет носить чехол на запястье, а высококачественные молнии YKK прослужат без поломок долгие годы.

Характеристики

  • Размеры внешние: 114 х 76 х 41 мм
  • Размеры внутренние: 102 х 64 х 23 мм
  • Материалы: эко-кожа (полиуретан), вельвет (полиэстер), молнии YKK
  • Вместимость: компактный фотоаппарат
  • Вес: 45 г