Чехол для камеры Acme Made Bowler Pouch, красный

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Код товара: УТ-00081193 Артикул: AM00753 Код товара: УТ-00081193 Артикул: AM00753 Вес 45 г Размеры внешние 114 х 76 х 41 мм Размеры внутренние 102 х 64 х 23 мм Вместимость компактный фотоаппарат Цвет Красный Чехол для Компактных камер Материал эко-кожа (полиуретан), вельвет (полиэстер), молнии YKK Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 45 г Размеры внешние 114 х 76 х 41 мм Размеры внутренние 102 х 64 х 23 мм Вместимость компактный фотоаппарат Цвет Красный Чехол для Компактных камер Материал эко-кожа (полиуретан), вельвет (полиэстер), молнии YKK Описание Элегантный чехол для компактного фотоаппарата. Глубокий красный цвет и лаковая эко-кожа сразу бросаются в глаза, они отлично дополнят ваш яркий образ, а стенки с мягким уплотнителем и вельветовый интерьер защитят камеру от случайных ударов, появления царапин и потертостей. Ремешок позволяет носить чехол на запястье, а высококачественные молнии YKK прослужат без поломок долгие годы. Характеристики Размеры внешние: 114 х 76 х 41 мм

114 х 76 х 41 мм Размеры внутренние: 102 х 64 х 23 мм

102 х 64 х 23 мм Материалы: эко-кожа (полиуретан), вельвет (полиэстер), молнии YKK

эко-кожа (полиуретан), вельвет (полиэстер), молнии YKK Вместимость: компактный фотоаппарат

компактный фотоаппарат Вес: 45 г Видео Наш обзор

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