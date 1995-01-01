Чехол для камеры Acme Made Bowler Pouch, красный
Код товара:УТ-00081193
Артикул:AM00753
Товар не найден
Характеристики
Вес45 г
Размеры внешние114 х 76 х 41 мм
Размеры внутренние102 х 64 х 23 мм
Вместимостькомпактный фотоаппарат
ЦветКрасный
Чехол дляКомпактных камер
Материалэко-кожа (полиуретан), вельвет (полиэстер), молнии YKK
Описание
Элегантный чехол для компактного фотоаппарата. Глубокий красный цвет и лаковая эко-кожа сразу бросаются в глаза, они отлично дополнят ваш яркий образ, а стенки с мягким уплотнителем и вельветовый интерьер защитят камеру от случайных ударов, появления царапин и потертостей. Ремешок позволяет носить чехол на запястье, а высококачественные молнии YKK прослужат без поломок долгие годы.
Характеристики
- Размеры внешние: 114 х 76 х 41 мм
- Размеры внутренние: 102 х 64 х 23 мм
- Материалы: эко-кожа (полиуретан), вельвет (полиэстер), молнии YKK
- Вместимость: компактный фотоаппарат
- Вес: 45 г