Слайдер Accsoon TOPRIG S60, моторизованный
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Описание
Моторизованный слайдер для видеосъемки TOPRIG S60. Максимальная длина перемещения: 42.5 см, регулировка скорости: от 0.1 см/с до 5 см/с, максимальная нагрузка: 2.5 кг по вертикали и 4 кг по горизонтали. Бесшумный бесщеточный двигатель с механизмом плавного пуска/остановки. Питание от аккумулятора типа NP-F или источника постоянного тока 9-16.8 Вольт (питание в комплект не входит). Может использоваться с различными объективами, включая длиннофокусные и макро.
Основные особенности
- Низкое энергопотребление и длительное время работы
- Стабильность и плавность
- Точный контроль скорости
- Бесщеточный привод
- Двухосевой механизм
- Настройка точек A/B
- Таймлапс (необходим опциональный кабель для спуска затвора)
- Управление через приложение
- Бесшумная работа
- Легкий, компактный, портативный
Моторизованный слайдер позволяет с высокой точностью контролировать скорость перемещения камеры и не требует от оператора специальных навыков. Подобная точность особенно актуальна в предметной / рекламной съемке и съемке макро. Автоматические перемещения с циклическим режимом (Loop) дают возможность использовать слайдер, к примеру, во время съемки интервью. Конструкция слайдера позволяет осуществлять вращение самой камеры: панорамирующее или, наоборот, орбитальное (вокруг объекта съемки). Мощный бесщеточный мотор допускает не только горизонтальные, но и вертикальные перемещения камеры, с плавным стартом и остановкой. Управление слайдером может осуществляться как с помощью нескольких кнопок и рукоятки-валкодера, расположенных на корпусе прибора, так и через мобильное приложение. Прибор может работать от аккумуляторов типа NP-F (небольшого NP-F550 хватает примерно на 60 часов при работе в горизонтальном положении) или от сетевых адаптеров 9-16.8 Вольт (питание в комплект не входит).
Помимо TOPRIG S60 также выпускается более компактная модель TOPRIG S40, которая отличается только длиной перемещения камеры: 22.5 против 42.5 см.
Характеристики
- Макс. горизонтальная нагрузка: 4 кг
- Макс. вертикальная нагрузка: 2.5 кг
- Макс. рабочая скорость: 5 см/с
- Макс. расстояние перемещения: 22.5 см
- Источник питания: батарея NP-F или адаптер постоянного тока 9–16,8 В
- Потребляемая мощность: 0.5 Вт
- Размеры: 61 х 10.6 х 7.13 см
- Вес: 1.5 кг
- Размер упаковки: 65 х 15 х 10 см
- Вес брутто: 2.3 кг
- Комплектация: слайдер, запасной ремень, чехол, руководство пользователя и гарантийный талон