Моторизованный слайдер для видеосъемки TOPRIG S40. Максимальная длина перемещения: 22.5 см, регулировка скорости: от 0.1 см/с до 5 см/с, максимальная нагрузка: 2.5 кг по вертикали и 4 кг по горизонтали. Бесшумный бесщеточный двигатель с механизмом плавного пуска/остановки. Питание от аккумулятора типа NP-F или источника постоянного тока 9-16.8 Вольт (питание в комплект не входит). Может использоваться с различными объективами, включая длиннофокусные и макро.

Основные особенности

Низкое энергопотребление и длительное время работы

Стабильность и плавность

Точный контроль скорости

Бесщеточный привод

Двухосевой механизм

Настройка точек A/B

Таймлапс (необходим опциональный кабель для спуска затвора)

Управление через приложение

Бесшумная работа

Легкий, компактный, портативный

Моторизованный слайдер позволяет с высокой точностью контролировать скорость перемещения камеры и не требует от оператора специальных навыков. Подобная точность особенно актуальна в предметной / рекламной съемке и съемке макро. Автоматические перемещения с циклическим режимом (Loop) дают возможность использовать слайдер, к примеру, во время съемки интервью. Конструкция слайдера позволяет осуществлять вращение самой камеры: панорамирующее или, наоборот, орбитальное (вокруг объекта съемки). Мощный бесщеточный мотор допускает не только горизонтальные, но и вертикальные перемещения камеры, с плавным стартом и остановкой. Управление слайдером может осуществляться как с помощью нескольких кнопок и рукоятки-валкодера, расположенных на корпусе прибора, так и через мобильное приложение. Прибор может работать от аккумуляторов типа NP-F (небольшого NP-F550 хватает примерно на 60 часов при работе в горизонтальном положении) или от сетевых адаптеров 9-16.8 Вольт (питание в комплект не входит).

Помимо TOPRIG S40 также выпускается модель TOPRIG S60, которая отличается только длиной перемещения камеры: 42.5 против 22.5 см.

Характеристики