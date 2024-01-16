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Внешняя звуковая карта 7Ryms SR TS-USB, USB-C

  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
  • SR TS-USB, USB-C
Код товара:УТ-00067071
Артикул:SR TS-USB

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультифункциональный USB аудиоадаптер/внешняя звуковая карта. USB 2.0. Штекер: USB-C. Разъемы: 3.5мм для микрофона, 3.5 мм для наушников. В комплекте: инструкция пользователя. Для воспроизведения звука любого устройства необходима такая деталь как звуковая карта, внешняя или внутренняя (встроенная). Внешняя звуковая карта позволяет получить звук более высокого качества, и необходима для объемного и чистого звучания, для получения звука без шумов и искажений при его записи. Внешняя звуковая карта позволяет получить звук из компьютера без встроенной звуковой карты, либо если таковая сломалась.