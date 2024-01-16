Комплект 7Ryms SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
Код товара:УТ-00067069
Артикул:SR-AU01-K2
Товар не найден
Характеристики
НаправленностьОднонаправленный
ШтекерUSB тип А
Запись звукаМоно
Тип микрофонаСтудийный микрофон
Описание
7ryms SR-AU01-K2 – конденсаторный USB-микрофон для домашней студии. Он подключает напрямую к ПК, планшету или смартфону и автоматически распознается ими как источник аудиосигнала. Микрофон хорошо подходит для записи вокала, инструментов, подкастинга, стриминга и других задач. В комплект AU01-K2 входит настольная подставка дли микрофона, антишоковый подвес («паук»), поп-фильтр, гасящий взрывные согласные звуки (б, п), поролоновая защита от ветра, USB-C/-C кабель и адаптер для гнезд USB-A.
Особенности модели:
- Микрофон оснащен крупным 16-мм капсюлем с кардиоидной направленностью: посторонние шумы эффективно приглушаются и не попадают на звуковую дорожку.
- Интеллектуальное шумоподавление также помогает в получении чистого звука.
- Дискретизация 48 кГц 24 бита позволяет получить аудио Hi-Fi качества.
- Отдельный выход на наушники 3.5 мм обеспечивает эффективный мониторинг с нулевой задержкой.
- Рукоятка VOL позволяет регулировать громкость звука в наушниках.
- Кнопка Mute – для быстрого отключения звука, когда это необходимо.
- Поддержка ОС Windows, MacOS, Android и iOS
- Металлический корпус – надежность и защита от электромагнитных помех
- Все что необходимо для работы – уже в комплекте
Технические характеристики:
- Частота дискретизации 192 кГц
- Разрядность 24bit
- Диаграмма направленности Кардиоидная
- Амплитудно-частотная характеристика 80 Гц-20 кГц
- Выходной порт USB-C
- Вес нетто 233 г
- Измерение 48*52*157 мм
- Рабочая температура 0 ℃ ~ 50 ℃
- Температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃