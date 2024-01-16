Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Комплект 7Ryms SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр

  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
  • SR-AU01-K2, USB микрофон, стойка, ПОП-фильтр
Код товара:УТ-00067069
Артикул:SR-AU01-K2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

7ryms SR-AU01-K2 – конденсаторный USB-микрофон для домашней студии. Он подключает напрямую к ПК, планшету или смартфону и автоматически распознается ими как источник аудиосигнала. Микрофон хорошо подходит для записи вокала, инструментов, подкастинга, стриминга и других задач. В комплект AU01-K2 входит настольная подставка дли микрофона, антишоковый подвес («паук»), поп-фильтр, гасящий взрывные согласные звуки (б, п), поролоновая защита от ветра, USB-C/-C кабель и адаптер для гнезд USB-A.

Особенности модели:

  • Микрофон оснащен крупным 16-мм капсюлем с кардиоидной направленностью: посторонние шумы эффективно приглушаются и не попадают на звуковую дорожку.
  • Интеллектуальное шумоподавление также помогает в получении чистого звука.
  • Дискретизация 48 кГц 24 бита позволяет получить аудио Hi-Fi качества.
  • Отдельный выход на наушники 3.5 мм обеспечивает эффективный мониторинг с нулевой задержкой.
  • Рукоятка VOL позволяет регулировать громкость звука в наушниках.
  • Кнопка Mute – для быстрого отключения звука, когда это необходимо.
  • Поддержка ОС Windows, MacOS, Android и iOS
  • Металлический корпус – надежность и защита от электромагнитных помех
  • Все что необходимо для работы – уже в комплекте

Технические характеристики:

  • Частота дискретизации 192 кГц
  • Разрядность 24bit
  • Диаграмма направленности Кардиоидная
  • Амплитудно-частотная характеристика 80 Гц-20 кГц
  • Выходной порт USB-C
  • Вес нетто 233 г
  • Измерение 48*52*157 мм
  • Рабочая температура 0 ℃ ~ 50 ℃
  • Температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃