7ryms SR-AU01-K2 – конденсаторный USB-микрофон для домашней студии. Он подключает напрямую к ПК, планшету или смартфону и автоматически распознается ими как источник аудиосигнала. Микрофон хорошо подходит для записи вокала, инструментов, подкастинга, стриминга и других задач. В комплект AU01-K2 входит настольная подставка дли микрофона, антишоковый подвес («паук»), поп-фильтр, гасящий взрывные согласные звуки (б, п), поролоновая защита от ветра, USB-C/-C кабель и адаптер для гнезд USB-A.

Особенности модели:

Микрофон оснащен крупным 16-мм капсюлем с кардиоидной направленностью: посторонние шумы эффективно приглушаются и не попадают на звуковую дорожку.

Интеллектуальное шумоподавление также помогает в получении чистого звука.

Дискретизация 48 кГц 24 бита позволяет получить аудио Hi-Fi качества.

Отдельный выход на наушники 3.5 мм обеспечивает эффективный мониторинг с нулевой задержкой.

Рукоятка VOL позволяет регулировать громкость звука в наушниках.

Кнопка Mute – для быстрого отключения звука, когда это необходимо.

Поддержка ОС Windows, MacOS, Android и iOS

Металлический корпус – надежность и защита от электромагнитных помех

Все что необходимо для работы – уже в комплекте

Технические характеристики: