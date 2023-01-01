Микрофон 7Ryms SR-AU01-K1, комплект из USB микрофона, пантографа и ПОП-фильтра для аудиозаписи и стриминга
Код товара : УТ-00067068
Артикул : SR-AU01-K1
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Описание
Комплект из USB микрофона, пантографа и поп-фильтра - это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить качество своей аудиозаписи или стриминга. Этот набор включает в себя все необходимое для создания качественного звука.
USB микрофон - это компактный и удобный в использовании микрофон, который подключается к компьютеру через USB порт. Он обеспечивает чистый и четкий звук, что особенно важно для записи вокала или инструментов.
Пантограф - это стойка, которая позволяет легко и быстро настроить высоту микрофона. Она позволяет настроить микрофон на оптимальную высоту, чтобы получить наилучшее качество звука.
ПОП-фильтр - это специальное устройство, которое защищает микрофон от нежелательных шумов и вибраций. Он представляет собой сетку из металлической проволоки, которая крепится на микрофон и блокирует все внешние звуки.
Этот комплект идеально подходит для записи вокала, инструментов, подкастинга, стриминга и других задач, связанных с аудиозаписью. Он позволяет получить чистый и качественный звук без лишних шумов и помех. 7ryms SR-AU01-K1 суперкардиоидный конденсаторный usb-микрофон для компьютера.
Особенности:
- 16 мм USB конденсаторный микрофон для профессионального студийного качества
- Кардиоидная узор, точно пикап
- USB-C электронные сигареты с цифровым выходом, 192 кГц/24bit, запись звука, интеллигентая (ый) удаление шумов
- Нулевой задержкой мониторинга и с помощью функции защитного отключения функции
- Предусилитель усилитель и контроль
- Встроенная звуковая карта, поддержка всех систем компьютерного и телефона
- Полиэтилен высокой плотности для лобового стекла, эффективно фильтрует шум ветра
- Профессиональный амортизатором, эффективное поглощение ударов
- Металлический материал, устойчивый и прочный
Технические характеристики:
- Частота дискретизации 192 кГц
- Разрядность 24bit
- Диаграмма направленности Кардиоидная
- Амплитудно-частотная характеристика 80 Гц-20 кГц
- Выходной порт USB-C
- Вес нетто 233 г
- Измерение 48*52*157 мм
- Рабочая температура 0 ℃ ~ 50 ℃
- Температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃
- Скорость передачи данных USB 2.0