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Микрофон 7Ryms SR-AU01-K1, комплект из USB микрофона, пантографа и ПОП-фильтра для аудиозаписи и стриминга

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Код товара: УТ-00067068 Артикул: SR-AU01-K1 Код товара: УТ-00067068 Артикул: SR-AU01-K1 Направленность Однонаправленный Штекер USB тип А Запись звука Моно Тип микрофона Студийный микрофон Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Однонаправленный Штекер USB тип А Запись звука Моно Тип микрофона Студийный микрофон Описание 7ryms SR-AU01-K1 – конденсаторный USB-микрофон для домашней студии. Он подключает напрямую к ПК, планшету или смартфону и автоматически распознается ими как источник аудиосигнала. Микрофон хорошо подходит для записи вокала, инструментов, подкастинга, стриминга и других задач. В комплект AU01-K1 входит настольный держатель типа «пантограф», антишоковый подвес («паук»), поп-фильтр, гасящий взрывные согласные звуки (б, п), поролоновая защита от ветра, USB-C/-C кабель и адаптер для гнезд USB-A. Особенности модели: Микрофон оснащен крупным 16-мм капсюлем с кардиоидной направленностью: посторонние шумы эффективно приглушаются и не попадают на звуковую дорожку.

Интеллектуальное шумоподавление также помогает в получении чистого звука.

Дискретизация 48 кГц 24 бита позволяет получить аудио Hi-Fi качества.

Отдельный выход на наушники 3.5 мм обеспечивает эффективный мониторинг с нулевой задержкой.

Рукоятка VOL позволяет регулировать громкость звука в наушниках.

Кнопка Mute – для быстрого отключения звука, когда это необходимо.

Поддержка ОС Windows, MacOS, Android и iOS

Металлический корпус – надежность и защита от электромагнитных помех

Все что необходимо для работы – уже в комплекте Технические характеристики: Частота дискретизации 192 кГц

Разрядность 24bit

Диаграмма направленности Кардиоидная

Амплитудно-частотная характеристика 80 Гц-20 кГц

Выходной порт USB-C

Вес нетто 233 г

Измерение 48*52*157 мм

Рабочая температура 0 ℃ ~ 50 ℃

Температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃ Видео Наш обзор

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