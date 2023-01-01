Описание

Комплект из USB микрофона, пантографа и поп-фильтра - это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить качество своей аудиозаписи или стриминга. Этот набор включает в себя все необходимое для создания качественного звука.

USB микрофон - это компактный и удобный в использовании микрофон, который подключается к компьютеру через USB порт. Он обеспечивает чистый и четкий звук, что особенно важно для записи вокала или инструментов.

Пантограф - это стойка, которая позволяет легко и быстро настроить высоту микрофона. Она позволяет настроить микрофон на оптимальную высоту, чтобы получить наилучшее качество звука.

ПОП-фильтр - это специальное устройство, которое защищает микрофон от нежелательных шумов и вибраций. Он представляет собой сетку из металлической проволоки, которая крепится на микрофон и блокирует все внешние звуки.

Этот комплект идеально подходит для записи вокала, инструментов, подкастинга, стриминга и других задач, связанных с аудиозаписью. Он позволяет получить чистый и качественный звук без лишних шумов и помех. 7ryms SR-AU01-K1 суперкардиоидный конденсаторный usb-микрофон для компьютера.

Особенности:

16 мм USB конденсаторный микрофон для профессионального студийного качества

Кардиоидная узор, точно пикап

USB-C электронные сигареты с цифровым выходом, 192 кГц/24bit, запись звука, интеллигентая (ый) удаление шумов

Нулевой задержкой мониторинга и с помощью функции защитного отключения функции

Предусилитель усилитель и контроль

Встроенная звуковая карта, поддержка всех систем компьютерного и телефона

Полиэтилен высокой плотности для лобового стекла, эффективно фильтрует шум ветра

Профессиональный амортизатором, эффективное поглощение ударов

Металлический материал, устойчивый и прочный

Технические характеристики: