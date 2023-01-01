Беспроводной петличный микрофон iRay DW30 с внутренней памятью 8 ГБ позволяет записывать до 24 часов аудио. Имеет как цифровой, так и аналоговый выход в качестве режимов вывода. Беспроводной петличный микрофон iRay DW30 можно подключать к камерам, телефонам, компьютерам, ноутбукам, iPhone и компьютерам для записи звука. он подходит для различных приложений, таких как интервью, онлайн-встречи, подкасты, видеоблоги и прямые трансляции.