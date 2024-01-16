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Беспроводная система 7Ryms iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом

  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
  • iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом
Код товара:УТ-00067062
Артикул:iRay DW30

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беспроводной петличный микрофон iRay DW30 с внутренней памятью 8 ГБ позволяет записывать до 24 часов аудио. Имеет как цифровой, так и аналоговый выход в качестве режимов вывода.
Беспроводной петличный микрофон iRay DW30 можно подключать к камерам, телефонам, компьютерам, ноутбукам, iPhone и компьютерам для записи звука. он подходит для различных приложений, таких как интервью, онлайн-встречи, подкасты, видеоблоги и прямые трансляции.