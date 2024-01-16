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Беспроводная система 7Ryms iRay DW30, 2,4 ГГц со встроенной памятью 8Гб и кейсом

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Код товара: УТ-00067062 Артикул: iRay DW30 Код товара: УТ-00067062 Артикул: iRay DW30 Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRS, TRRS + USB Запись звука Моно + стерео Тип микрофона Беспроводная система Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRS, TRRS + USB Запись звука Моно + стерео Тип микрофона Беспроводная система Описание Беспроводной петличный микрофон iRay DW30 с внутренней памятью 8 ГБ позволяет записывать до 24 часов аудио. Имеет как цифровой, так и аналоговый выход в качестве режимов вывода.

Беспроводной петличный микрофон iRay DW30 можно подключать к камерам, телефонам, компьютерам, ноутбукам, iPhone и компьютерам для записи звука. он подходит для различных приложений, таких как интервью, онлайн-встречи, подкасты, видеоблоги и прямые трансляции. Видео Наш обзор

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