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Беспроводная система 7Ryms iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX

  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
  • iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX
Код товара:УТ-00067060
Артикул:iRay DW20(B) Black

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Совместим с различными прикладными программами, такими как FiLMiC, Movie Pro, Zoom. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д.

  • система подавления внешнего шума;
  • запись в формате 24 бит / 48 кГц;
  • вход для внешнего микрофона;
  • 12 уровней усиления звука;
  • яркий IPS дисплей;
  • поддержка цифрового и аналогового выхода;
  • возможность установки на башмак камеры;
  • переключение стерео/моно.

Комплектация.

  • беспроводной микрофон
  • беспроводной приемник
  • кабель USB с тремя разъемами
  • аудиокабель 3.5 мм - 2 шт
  • ветрозащита - 2 шт
  • чехол для хранения
  • документация.